هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال ال 48 ساعة الأخيرة

أصدرت اليوم السبت، المديرية العامة للحماية المدنية، بيانا كشفت من خلاله، عن حصيلة تدخل وحداتها خلال ال48 ساعة الأخيرة.

وسجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 18 الى 20 أوت الجاري، 5377 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وحسب نص البيان، فقد شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 350 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة 08 وفيات و إصابة 523 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم التكفل بهم ونقلهم الى المصالح الاستشفائية

كما سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 27 شخص غرقا منها 26 حالة وفاة في البحر منها 14 وفاة في الشواطئ الممنوعة و 05 وفيات خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية على مستوى ولايات عين تموشنت 03 اشخاص، ولاية مستغانم 03 اشخاص ، ولاية تيبازة 04 اشخاص ، ولاية الجزائر 03 اشخاص ، ولاية بومرداس 03 اشخاص ، ولاية سكيكدة 03 اشخاص.

بالاضافة الى ولاية بجاية 02 شخصين ، ولاية الشلف 02 شخصين ، ولاية وهران 01 شخص ولاية عنابة 01 شخص ، ولاية الطارف 01 شخص الى جانب تسجيل وفاة 01 مراهق في واد بولاية سكيكدة

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية، فقد تدخلت وسائل الحماية المدنية من اجل إخماد 51 حريق من الغطاء النباتي في كل من ولايات الطارف ، بجاية ، تيزي وزو ، جيجل ، عين تموشنت ، سطيف ، سكيكدة ، بومرداس ، عين الدفلى ، تبسة ، تلمسان ، الشلف ، المدية ، سعيدة ، وهران ، غليزان و معسكر.

منها 28 حريق ( غابات ، أدغال و أحراش) و كذا 23 حريق محاصيل زراعية ، أدت هذه الحرائق الى خسائر قدرت بـ 846 هكتار غابات، 252 هكتار أدغال و12 هكتار أحراش ) الى جانب 650 حزمة تبن ، 1189 شجرة مثمرة و 44 نخلة.

أما بالنسبة لوضعية حرائق الغابات، فقد تم الى غاية الساعة 09 و 00 صباحا، إخماد 04 حرائق منها 03 حرائق على مستوى ولاية الطارف و حريق على مستوى ولاية سكيكدة عملية الحراسة متواصلة من طرف جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع للحماية المدنية.

الى جانب عملية إخماد ومكافحة 02 حريقين غابة اندلع على مستوى ولاية تلمسان متواصلة من طرف إمكانيات الحماية المدنية المسخرة للعملية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...