هذه المواقع المعنية بعملية التوزيع المرتقبة يوم 05 جويلية

4 يونيو، 2022

وقف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، على مدى تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية البليدة على مستوى عدد من المواقع.

وحسب بيان لوكالة عدل، فإن  الأمر يتعلق ب موقع 1- 1100، موقع 2 – 1100 ببوينان وموقع 1 – 3000 مسكن، التي من المرتقب توزيعها في الذكرى الـ60 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية.

وقام زيتوني، بتكليف المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوقوف على سير أشغال سكنات البيع بالإيجار. وهذا بالقطب الحضري العمراني حجر المنقوب والمقدر عددها 5400 وحدة سكنية

4 يونيو، 2022

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