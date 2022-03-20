كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، رياض مهياوي، أن المسافرين الحائزين على جواز التلقيح معفون من اختبار “البي سي أر”، عند دخول أو مغادرة الجزائر، في إطار الإجراءات المخففة المطبقة عبر المطارات والموانئ والحدود البرية التي أقرتها الوزارة الأولى.

وقال مهياوي للإذاعة الوطنية، إن :”هذه التدابير القابلة للتكييف وفق تطور الوضع الوبائي، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم والتي بموجبها تقرر إلغاء اختبار المضادات الجينية عند الوصول، والمسافرون الحائزون جواز تلقيح لا يتعين عليهم تقديم اختبار “البي سي أر” في الذهاب أو عند الوصول”

وأوضح مهياوي أن الوضعية الصحية الخاصة بجائحة فيروس كورونا بالجزائر تحسنت كثيرا وهو ما يدعو إلى الارتياح، لكن ذلك لا يعني القضاء على الوباء بصفة نهائية، خاصة وأنه لا يزال منتشرا في بعض الدول.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...