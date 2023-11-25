هذه الطرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

اعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني “طريقي”، عن تسجيل طرقات مغلقة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات.

وحسب بيان للمركز، فقد تم تسجيل عدد من الطرقات الوطنية المغلقة بسبب الوضعية الجوية عبر 3 ولايات. ويتعلق الأمر بكل من البويرة، تيزي وزو، بجاية.

وتسببت الثلوج بولاية البويرة، في غلق الطريق رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط في منطقة كول تيروردة بأغبالو. وأيضا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول مغلق لنفس السبب.

في حين تشهد تيزي وزو، تراكم الثلوج في الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو بمنطقة أسول بلدية أيت بومهدي، بينما سجل الدرك الوطني، انهيار جسر بالطريق الوطني رقم 09أ على مستوى مدخل بلدية تاسكريوت.

رمزي أحمد توميات

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