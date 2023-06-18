هذه الدول المشاركة في الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي

18 يونيو، 2023

يشارك في معرض الجزائر الدولي الذي تنطاق فعالياته خلال الفترة الممتدة من 20 الى 25 جوان الجاري، 30 دولة أجنبية منها 28 دولة بجناح رسمي وشركتين أجنبيتين.

ويتعلق الأمر بـ 11 دولة إفريقية وهي السنغال، مالي، غانا، الكاميرون، الموزنبيق، النيجر. كينيا، تونس، تنزانيا، موريتانيا وليبيا.

بالإضافة إلى 5 دول أوروبية، ممثلة في إيطاليا كضيف شرف، ألمانيا، فرنسا، تركيا وبيلاروسيا. كما ستشارك دولو روسيا الاتحادية عن طريق سفارتها.

وستشارك أيضا 5 دول عربية وهي فلسطين، الصحراء الغربية، مصر، سوريا، والأردن بالإضافة إلى 5 دول آسياوية وهي إيران، الفيتنام، أذربيجان، بنغلاديش، باكستان. أما أمريكا اللاتينية فهي ممثلة بدولتين البرازيل وكوبا.

رمزي أحمد توميات

18 يونيو، 2023

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