هذه الدول التي تم انتخابها مع الجزائر لعضوية مجلس الأمن

هذه الدول التي تم انتخابها مع الجزائر لعضوية مجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، كلا من الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية. لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من جانفي 2024.

وتجدر الاشارة الى أن انتخاب الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية جرى بدون معارضة لعضوية المجلس. المكون من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

هذا وقد حصلت غويانا على 191 صوتا، وسيراليون 188، والجزائر 184 صوتا، وكوريا الجنوبية 180 صوتا، وحصلت سلوفينيا على 153 صوتا.

رمزي أحمد توميات

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