هذه الخطوات الواجب على الاستاذة الجامعيين اتباعها لتبسيط عملية التوقيع الإلكتروني على محاضر الخروج

دعت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، الأستاذة الجامعين، إلى اتباع خطوات معينة، من أجل تبسيط عملية التوقيع الإلكتروني عن بعد، عبر النظام المعلوماتي المدمج PROGRES، لمحاضر الخروج للسنة الجامعية 2023-2024.

و سيكون على الاساتذة، في أولى الخطوات، حسب ما كشفه بيان مصالح وزير التعليم العالي، الولوج إلى أرضية تسيير الموارد البشرية باستعمال الحساب الخاص بهم، مع وجوب التأكد من إختيار الدور الملائم لهذه العملية : “ENSEIGNANT”.

كما سيكون على الأستاذة، حسب ذات المصدر، في القائمة المتاحة، إختيار خاصية “التوقيع على المحاضر”، ثم النقر على “التوقيع على محضر الخروج”، حيث و بعد ظهور عنوان المحضر للسنة الجامعية وتواريخ الخروج والإستئناف المحددة من طرف مؤسستهم، سيكون عليهم النقر على الخانة المؤطرة في الجدول لصورة 4 المرفقة أدناه.

و بعد إطلاعهم على تفاصيل المحضر والتأكد من تواريخ الخروج والإستئناف -يضيف ذات البيان- أوضحت الوزارة أنه على الاستاذة النقر على الزر “أوافق وأمضي”، ليكون بإمكانهم أخيرا تحميل النسختين الرقميتين لسند العطلة والمحضر.

شرف الدين عبد النور