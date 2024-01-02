هذه الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023

و تمكّنت القوات المسلحة في هذا المجال، حسب ذات البيان، من تحييد 16 إرهابيا، وتوقيف 417 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 37 مخبأ كان يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع استرجاع 136 قطعة سلاح ناري و 169 قذيفة و 95 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الذخيرة.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة

و ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، في هذا الإطار، جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالجزائر، حيث تم توقيف 2723 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 573 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وحجز 86,345 كغ من مادة الكوكايين و 11625283 قرصا مهلوسا، يضيف المصدر ذاته.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف 15150 شخصا، وضبط 4433 مطرقة ضغط و 8030 مولدا كهربائيا، و 209 جهاز كشف عن المعادن و 1353 مركبة و 585,6 طنا من خليط الذهب والحجارة، فيما تم حجز 612 بندقية صيد و 2219518 لتر من الوقود و 262,2 طن من مادة التبغ، بالإضافة إلى 4445 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ذات المصدر.