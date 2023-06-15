هذه الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر وروسيا

هذه الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر وروسيا

أشرف كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على التوقيع على عديد الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع كل من وزير العدل الروسي كونستانين تشوتشن ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. على اتفاقية التسليم بين روسيا والجزائر.

ووقع كل من وزير التنمية الرقمية الروسي، مكصود شداييف، تشوتشن ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. على اتفاقية حول التعاون في مجال الاتصالات العامة.

في حين وقع وزير الزراعة الروسي ديميتري باتروشيف، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد هني. عن التعاون في مجال الحجز وحماية النباتات.

هذا وأشرفت وزيرة الثقافة الروسية، ونظيرتها صورية مولوجي، على برنامج التعاون بين الوزارتين 2023-2025.

من جهته، وقع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. على مذكرة تفاعم بين وزارة الموارد الطبيعبية ووزارة الري الجزائرية. عن التعاون في مجال الموارد المائية.

ووقع كل من وزير العدل الروسي كونستانين تشوتشن ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. على محضر التعاون بين وزارة العدل الروسية والجزائرية

كما وقع مدير عام الشركة الحكومية روس كوسمس والسفير المفاوض فوق العادة الجزائري لدى روسيا اسماعيل بن عمارة. عن التعاون في مجال الاستكشاف ورياضة الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

في حين وقع رئيس المنظمة الاجتماعية الروسية ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولا. على مذكرة التعاون بين الطرفين.

رمزي أحمد توميات

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