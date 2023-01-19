هذه الأحكام الصادرة في قضية باخرتي برج باجي مختار3 وطاسيلي2

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكاما في قضية الفساد التي طالت باخرة باجي مختار 3 وطاسيلي 2 اللتين ابحرتا فارغتين.

وأدانت المحكمة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اسعد كمال، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، المدير التجاري للشركة بوزناد كريم، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة،

في حين تمت إدانة رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات بعقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية 200 دينار.

وصدرت أحكام بـ10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الفارين من العدالة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

في حين أصدرت حكما يقضي ببراءة رئيس دائرة التشحين ونائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري من جميع التهم المنسوبة إليهم.

هذا وقررت المحكمة مصادرة جميع محجوزات المدانين التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية انطلقت شهر جوان المنصرم، في نفس اليوم الذي انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار من ميناء مرسيليا إلى الجزائر على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط.

كما انطلقت أيضا باخرة طاسيلي2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة على متنها 39 مسافر فقط و21 مركبة، مع العلم أنها انطلقت من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا تماما، مع أن قدرة استيعاب الباخرة محدد ب1300 مسافر وأزيد من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل لم يتمكنوا من السفر.

ليديا كبيش

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