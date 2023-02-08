هذه احتمالية وقوع زلزال وتسونامي في الجزائر

أفاد اليوم الأربعاء، شفيق عيدي، مسؤول مصلحة مراقبة الزلازل بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إن تركيا وسوريا معروفة بالنشاط الزلزالي الكثيف نتيجة التقاء 3 صفائح تكتونية.

وأكد عيدي في تصريح خص به قناة النهار أن شدة الزلازل في تلك المنطقة. يمكن أن تتجاوز 8 درجات على سلم ريشتر جراء طبيعة المنطقة، مشيرا الى أن الوضع التكتوني بالنسبة للجزائر ليس هو نفسه لتركيا. فالجزائر تقع بين صفيحتين الإفريقية والأورآسيوية.

وقال ذات المتحدث:”أن النشاط الزلزالي بالنسبة للجزائر، فنحن نسجل هزات أرضية يوميا تتراوح بين 0 و3 درجات على سلم ريشتر”، مضيفا بالقول: “لكن في بعض الأحيان نسجل هزات قوية ما، نحن في الجزائر نسجل 40 هزة أرضية شهريا”.

أما بالنسبة للتسونامي، فقد أوضح المسؤول أن الزلزال العنيف هو السبب الرئيسي في حدوث التسونامي. فحتى إن حدث زلزال في الجزائر فإن التسونامي سيحدث في الجهة الأوربية.

رمزي أحمد توميات

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