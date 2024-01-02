هذه إستراتجية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في  2024

إجتمع اليوم، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بالمدراء المركزيين وإطارات الوزارة لتهنئتهم بالسنة الجديدة 2024 و رسم إستراتجية وأهداف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني خلال هذا العام، حسب بيان وزارة القطاع.

و خلال كلمته، أكد الوزير علي عون بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، أن سنة 2023 كانت مليئة بالإنجازات في قطاع الصناعة، “لكن رغم هذا هناك العديد من التوجيهات التي يجب العمل بها خلال هذه السنة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص جعل قطاع الصناعة قطاعا رائدا في العديد من المجالات وهذا ليس بالأمر السهل إذا لم نحدد أهم الصعوبات التي لازالت تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة”، يضيف الوزير.

و وجّه عون بهذا الخصوص ، مجموعة من التعليمات للمدراء الإطارات، تمثلت أهمها في تقوية النسيج الوطني والحديد والصلب وجميع الفروع ذات القيمة المضافة الناتجة عن عمليات الإنتاج وكذا الصناعات التحويلية، تكثيف الاجتماعات مع المدراء الإطارات، تعزيز الشعب الصناعية من خلال وضع آليات خاصة على مستوى الوزارة، و فيما يخص قطاع الصناعة الصيدلانية، أمر وزير القطاع بتكثيف الرقابة والعمليات التفتيشية على مستوى جميع الفروع، يضيف المصدر ذاته.

وفي الأخير، دعا علي عون، الجميع إلى الانضباط في العمل وتكثيف الجهود لبلوغ الهدف المنشود وهو مساهمة قطاع الصناعة في عملية الانعاش الاقتصادي التي رسمت معالمها خلال السنة الماضية، وتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي في جميع الميادين لتغطية السوق الوطنية والذهاب للتصدير لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة وأن الجزائر تملك جميع المقومات لجعلها قطبا اقتصاديا صناعيا بامتياز، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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