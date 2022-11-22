هذه أهم تعديلات قانون المالية 2023 المرفوضة والمصوّت عليها من قبل نواب البرلمان

هذه أهم تعديلات قانون المالية 2023 المرفوضة والمصوّت عليها من قبل نواب البرلمان

قام اليوم الثلاثاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالتصويت على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023.

وتم التصويت على تعديل كل من المواد 07، 09، 14، 20 و49 في حين تم إلغاء المادتين 57 و62.

ومن بين التعديلات التي قوبلت بالرفض من قبل النواب، التي تتعلق بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، حيث قال النواب أن :”المستورد يجلب سيارة وعند انتهاء إقامته في الجزائر يعيدها معه”.

في المقابل تم حذف البند المتعلق باستيراد سيارات “ديازال” او هجين “ديازال” كهرباء لما تسببه من مخاطر على البيئة.

كما أيد النواب إعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية وسيارات البنزين او هجين بنزين كهرباء.

في حين تم التصويت على السماح باستيراد سيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو بنزين هجين بنزين وكهرباء. الموجهة للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات حسب العملة.

كما تم قبول التعديل الخاص بتخفيض الحقوق والرسوم على السيارات الكهربائية بـ 80 بالمائة، وسيارات بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل سعة اسطوانتها 1800 سم مكعب بـ 50 بالمائة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...