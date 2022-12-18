هذه أهم التوصيات المنبثقة عن ملتقى العقوبات البديلة

انبثقت عن ملتقى العقوبات البديلة، الذي انعقد أمس السبت، توصيات تهدف إلى العمل على إدراج عقوبات بديلة جديدة. ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام وكذا إعادة تفعيل دور الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين.

واقترح المتدخلون عقوبات بديلة تعوض السالبة للحرية وادراجها في قانون العقوبات. مع رفع القيود على القضاة لتطبيقها والنطق بها في الجلسات لصالح المحكوم عليهم. من بينها ادراج الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية والتعويض الجزائي.

وأثار الموضوع مركز البحوث القانونية والقضائية بحضور عدد من الخبراء ورجال القانون. بعدما دعا رئيس الجمهورية عشية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023-2024 بمقر المحكمة العليا، قضاة الحكم، الى اللجوء الى العمل بالعقوبات البديلة المتاحة من طرف المشرع الجزائري عوض الأصلية.

وذلك لرفع الضغط والاكتظاظ على المؤسسات العقابية وتخفيف التكاليف التي أصبحت تثقل كاهل الدولة.

رمزي أحمد توميات

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