هذه أسعار سيارات “FIAT” في الجزائر

19 مارس، 2023

أعلن اليوم الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وجرى الاعلان عن أنواع السيارات “فيات”، في فندق الشيراتون بالعاصمة. وهذا تزامنا مع الذكرى المصادف لعيد النصر.

وقال حكيم بوطهرة الرئيس التنفيذي لستيلانتس الجزائر أن أول سيارة هجينة في الجزائر التي سيتم تسويقها في الجزائر هي فيات 500، وسعرها ستعرض بـ 2635000.

في حين سيتم عرض السيارة الثانية “فيات 500x”، بنسختين، وسعرها بـ 3790000 دينار

رمزي أحمد توميات

19 مارس، 2023

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