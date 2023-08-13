هذه أسعار الكتب المدرسية تحسبا للموسم الدراسي المقبل

اتّخذت وزارة التربية الوطنية قرارا بإبقاء الكتب المدرسية على نفس أسعار العام الماضي، رغم الزيادات في أسعار الورق عالميا و التي لم تتراجع لحد الآن، حيث شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تمكين تلاميذ كل الأطوار التعليمية من المناهج التربوية في الآجال المحددة، وعبر كل التراب الوطني في أحسن الظروف.

و قام الديوان الوطني للمطبوعات بتحديد قائمة المناهج من حيث السعر، حيث جاءت كتب المستوى الثانوي على رأس قائمة المناهج الأغلى سعرا، حيث حددت أسعار كتب الثانية ثانوي، شعبة علوم تجريبية بمبلغ إجمالي قدره 3400 دينار، مقابل 3350 دينار لشعبة الرياضيات و 2510 دينار لشعبة آداب وفلسفة، و 3030 دينار لكتب شعبة لغات أجنبية.

كما تم تحديد سعر 2150 دينار كمبلغ إجمالي لشعبة تقني رياضي بتخصصاتها الأربعة، و هذا على غرار العام الماضي أين لم تشهد الكتب المدرسية أية زيادات مثلما تضمنه دليل اسعار الكتب المدرسية للموسم الدراسي المقبل.

و بخصوص، كتب الثالثة ثانوي، فتراوحت أسعارها بين 2890 دينار و 2730 دينار و 2580 دينار و 2460 دينار، و أخيرا 2410 دينار، فيما تباينت أسعار مقررات الطور المتوسط بين910 دينار، و 1000 دينار، و 2090 دينار، و2250 دينار و250 دينار، وأخيرا 2500 دينار.

و أما بالنسبة لكتب الطور المتوسط فحافظت هي الأخرى على نفس أسعار السنة الماضية، حيث تراوحت الأسعار بين 2530 دينار و 2145 و 2181 دينار و2119 دينار و 3020 دينار و كذا 2370 دينار.

سهام.ق

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