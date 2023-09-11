هذه أسباب السماح باستيراد اللحوم البيضاء والحمراء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن القرار الذي اتخذه القطاع بخصوص السماح باستيراد اللحوم جاء لعدة أهداف.

و بخصوص قرار السماح باستيراد اللحوم البيضاء والحمراء، أوضح هني أن هذا الإجراء تم اتخاذه لعدة أهداف وهي حماية القطعان، وتسقيف الأسعار بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية كامل السوق.

وأضاف ذات المتحدث أنه كان هناك ذبح عشوائي لأنثى النعاج، مردفا بالقول: “كنا بعيدين عن تغطية السوق باللحوم وهناك من كان يملك قطيع بـ50 رأسا يحضرهم للعيد ويبيع النعاج”.

وأشار وزير الفلاحة، الى أن المربي غير مسؤول عن المضاربة في سوق اللحوم والأغنام، موجها الاتهام إلى التجار وحملهم مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “لحماية المربين اتخذنا إجراء توفير العلف بداية من شهر أكتوبر بشرط ألا يكون استعمالها عشوائيا”.

هذا وتوقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أنه بعد عامين على الأكثر ستشهد شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء استقرارا في أسعارها ومنتجتاها.

ليديا كبيش

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