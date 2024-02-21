هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، إجتماعا للحكومة، خُصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور ويحدد عناصر الإستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة، إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير، من خلال وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية المخصّصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود وتحضيرها وتسليمها.

كما واصلت الحكومة استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي و محاور الإستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه، والمتضمنة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور

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