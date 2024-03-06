هذه أبرز مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعًا للحكومة، خُصّص للاستماع لعدد من العروض القطاعية حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتنمية قطاع الفلاحة لاسيما في الجنوب، ومسار التحول الرقمي الوطني، وتطوير صناعة الحاويات، حسب ما أولرده بيان مصالح الوزير الأول.

و استمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز صوامع التخزين بالإضافة إلى عرض عن وضعية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب وآفاق تطويرها، ورفع مساهمتها في تجسيد الأهداف المسطرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية، لاسيما الإنتقال إلى الجيل الثاني من نظام بطاقة “الشفاء”.

كما استعرضت الحكومة أيضا، جملة من التدابير المتخذة من أجل تطوير الصناعة الوطنية للحاويات ومرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال.