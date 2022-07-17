هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية قتل جمال بن إسماعيل

هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية قتل جمال بن إسماعيل

يرتقب أن يمثل 102 متهم في قضية قتل الشاب الراحل جمال بن إسماعيل، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في الجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء المقبل.

ويتابع المتهمون، بتهم تتعلق بحرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل، بالإضافة إلى تهم المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، بث الرعب في أوساط السكان والانتماء إلى منظمات إرهابية.

وللتذكير، فقد لقي الشاب جمال بن إسماعيل، حتفه بتاريخ 11 أوت 2021 في مدينة الأربعاء ناث يراثن بولاية تيزي وزو، أين ترعض للقتل من طرف جماعة همجية بعد أن سحبوه من سيارة الشرطة بحجة اشتباههم أن أحرق الغابات.

ليديا كبيش

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