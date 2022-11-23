هذا هو موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر

هذا هو موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر

أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، أن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.

وكشف زايد خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين باستيراد السيارات قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة. حيث تم إحصاء مابين 110 و 120 طلب.

وأكد ذات المتحدث، أن هذا العدد قد يتقلص. خاصة وأن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة.

في حين أشار وزير الصناعة، الى أن دفتر الشروط أيضا يلزم وكلاء إستيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط. عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الإحتكار في نشاط البيع. حيث أن الترخيص يجب أن يكون مباشرة من المصنع الأصلي في البلد المنشأ.

وبخصوص مجال تصنيع السيارات في الجزائر قال المسؤول بوزارة الصناعة أن :”هناك العديد من العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال”.

وتابع قائلا :”أنه حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الإنتهاء من مرحلة المفاوضات، معتبرا العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية هاما. خاصة وانه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا في انتظار الإتقاق مع علامات أخرى.

ليديا كبيش

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