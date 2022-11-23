هذا هو موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر

23 نوفمبر، 2022

أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، أن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.

وكشف زايد خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين باستيراد السيارات قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة. حيث تم إحصاء مابين 110 و 120 طلب.

وأكد ذات المتحدث، أن هذا العدد قد يتقلص. خاصة وأن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة.

 في حين أشار وزير الصناعة، الى أن دفتر الشروط أيضا يلزم وكلاء إستيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط. عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الإحتكار في نشاط البيع. حيث أن الترخيص يجب أن يكون مباشرة من المصنع الأصلي في البلد المنشأ.

وبخصوص مجال تصنيع السيارات في الجزائر قال المسؤول بوزارة الصناعة أن :”هناك العديد من العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال”.

وتابع قائلا :”أنه حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الإنتهاء من مرحلة المفاوضات، معتبرا العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية هاما. خاصة وانه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا في انتظار الإتقاق مع علامات أخرى.

ليديا كبيش

23 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم الشعب الصحراوي ب 9 مليون يورو

26 يونيو، 2021

وزير الصناعة: دفتر الشروط الخاص بالصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية سيعرض على الحكومة الأسبوع المقبل

7 أكتوبر، 2020

رضا تير يؤكد: بإمكان الجزائر اقتحام السوق الإفريقية بـ 1 مليار دولار

22 يونيو، 2021

الرئيس تبون يوجه رسالة بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة

7 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: