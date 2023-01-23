هذا هو موعد تسويق سيارات فيات الإيطالية بالجزائر

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الاتفاقيات الموجودة بيننا وبين إيطاليا مهمة. خاصة وانها تصادفت مع الذكرى الـ 20 للإمضاء على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار.

واورد الرئيس تبون: “بالنسبة للأصدقاء في إيطاليا ما يهمهم هو الغاز بالأخص، والجزائر هو ممولهم الأساسي. نتمنى جعل من إيطاليا محطة لتوزيع الطاقة في أوروبا أو الكهرباء أو الغاز. وعندما نقول الغاز ليس فقط الغاز الطبيعي وكذلك الهدروجين والأمونياك.. إلخ”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا “بالنسبة للجزائر، لدينا تجربة كبيرة في استهلاك الصناعة الإيطالية. ونحن بالتقريب كل الجزائريين يستثمرون في هذه الصناعة”.

كما استرسل الرئيس تبون “اليوم بالتقريب أغلب الصناعات الغذائية الموجودة في الجزائر إيطالية. وبالنسبة كذلك للميكانيك والتركيب في انتظار التصنيع. لدينا شركة فيات التي انطلقت في فتح ورشاتها وعن قريب جدا في شهر مارس. يبدأ تصنيع السيارات وتسويق سيارات فيات الكهربائية وغيرها”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول:” لدينا أيضا الدراجات النارية حتى ننطلق في إنتاجها من علامة “فيسبا” في مصنع جزائري بولاية قالمة.

ليديا كبيش

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