هذا هو موعد انعقاد اللجنة المشتركة للتشاور السياسي بين الجزائر وعمان

هذا هو موعد انعقاد اللجنة المشتركة للتشاور السياسي بين الجزائر وعمان

استقبل صبيحة اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بمقر المجلس، سيف بن ناصر راشد البداعي سفير سلطنة عمان لدى الجزائر.

وأكد بوغالي أن سلطنة عمان بلد شقيق تجمعه بالجزائر قواسم مشتركة عديدة. لاسيما من جهة التاريخ والثقافة، كما يتقاسم البلدان مواقفا متقاربة بشأن العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

ودعا ذات المتحدث، إلى استغلال هذه القواسم لدفع التعاون الثنائي وتنويعه على الصعيد الاقتصادي. مع إيلاء مزيد من العناية بالجانب البرلماني الذي يبقى بحاجة إلى إنعاش.

كما أوضح رئيس المجلس أن تنصيب مجموعة للصداقة مع سلطنة عمان من شأنه أن يرتقي بالتعاون في هذا الشق إلى المستوى المنشود.

ومن جهته، أكد السفير حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الجزائر. وأكد أن اللجنة المشتركة للتشاور السياسي، والتي ستنعقد شهر مارس المقبل. ستكون فاتحة لآفاق جديدة من التعاون الثنائي.

خاصة وأن لعمان استثمارات قائمة في المجال الطاقوي بالجزائر وهي عازمة على توسيعها لتشمل مزيد من القطاعات، يضيف الدبلوماسي الأردني.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...