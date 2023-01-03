هذا هو موعد الانطلاق الفعلي في انتاج الأنسولين بالجزائر

هذا هو موعد الانطلاق الفعلي في انتاج الأنسولين بالجزائر

كشف اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أن عملية الإنتاج المحلي الفعلي للأنسولين ستنطلق الأسبوع المقبل أي قبل حوالي 10 ايام المقبلة، على ان يغطي الانتاج أكثر من 50% من الاحتياجات الوطنية.

وجاء ذلك في تصريح صحفي على هامش زيارة ميدانية تفقّدية لبعض المؤسسات الصيدلانية على مستوى القطب الصناعي لسيدي عبد الله، بولاية الجزائر.

وكف عون، أن هناك مصنع جاهز لإنتاج الأنسولين في واد السمار بالجزائر العاصمة، وسيتم الشروع في الإنتاج الحقيقي بداية من 10 جانفي، متعهدا بأن يتم الوصول إلى تغطية 50 بالمئة من الاحتياجات الوطنية.

واكد ذات المتحدث، على أن العمل على مساعدة المنتجين على الانطلاق بسرعة في انتاج مختلف الأدوية وليس فقط الأنسولين، معربا عن سعادته لتسيير المؤسسات الصيدلانية من طرف اطارات جزائرية كفأة

في المقابل دعا وزير الصناعة الصيدلانية، إلى فتح الأبواب أمام الشباب وخاصة خريجي الجامعات من أجل تكوينهم في الصناعة الصيدلانية.

في حين يشمل برنامج الزيارة خمس مؤسسات متخصصة في إنتاج المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبيّة و يتعلّق الامر بالمؤسسات : سانوفي Sanofi ، مؤسسة الكندي للأدوية El Kendi ، عبدي ابراهيم Abdi Ibrahim، ميدي فارما Medipharma، الدار العربية Hikma.

كما سيقف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر على مدى تقدم أشغال مركز البحت والتطوير التابع للمجمع صيدالظ

هذا وتندرج هذه الزيارة ضمن الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطني.

رمزي أحمد توميات

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