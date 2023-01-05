هذا هو موعد الإنتهاء من أشغال ميترو عين النعجة وبراقي

5 يناير، 2023

كشف اليوم الخميس وزير النقل، كمال بلجود، أن نسبة أشغال توسعة ميترو الجزائر على مستوى خط عين النعجة وبراقي، وصلت تقريبا إلى 80 بالمائة.

وأكد بلجود، في تصريح صحفي على هامش زيارة التفقد التي يقوم بها على مستوى ولاية الجزائر، رفقة وزير الاشغال العمومية والري والمنشات القاعدية، أن كل الامكانيات المالية موجودة لإنجاز هذا المشروع.

وكشف ذات المتحدث، أن تاريخ الانتهاء من هذا المشروع من المفروض أن يكون أواخر شهر مارس القادم، مبرزاةأن كل الإمكانيات المالية موجودة، ودفاتر الشروط جاهزة مئة بالمائة، ولا يوجد أي مشكل بخصوص تقدم الأشغال.

أما بخصوص خط الميترو الرابط بين الحراش ومطار هواري بومدين، أكد المسؤول الأول عن قطاع النقل، أن الأشغال ستنطلق هذا الشهر وتنتهي خلال شهر نوفمبر الجاري.

كما أعلن وزير النقل عن خط ثالث يربط بين ساحة الشهداء طالب عبد الرحمن وتريولي، كاشفا أن الهيئة الداخلية والخارجية لهذه المحطات ستكون الأولوية فيها لشركات جزائرية من أجل التكفل بها.

رمزي أحمد توميات

5 يناير، 2023

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