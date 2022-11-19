هذا هو موعد إنطلاق تسجيلات إمتحاني البيام والباك

هذا هو موعد إنطلاق تسجيلات إمتحاني البيام والباك

أعلنت اليوم السبت وزارة التربية الوطنية، عن موعد إنطلاق التسجيلات الخاصة بإمتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا التعليم الثانوي دورة 2023 للمترشحين المتمدرسين والأحرار.

وحسب بيان لوزارة التربية، فان التسجيلات ستنطلق يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 حيث تمتد إلى غاية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

وبالنسبة للمترشحين المتدرسين، ستنطلق العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، حيث يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين.

ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. وإعفائهم من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء، بالإضافة إلى تكفل مديري المؤسسات التعليمية بعملية تسجيل تلاميذهم دوم إقحامهم في ذلك.

بينما ستنطلق عملية التسجيل، بالنسبة للمترشحين الأحرار عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

بينما ستنطلق عملية التسجيل، بالنسبة للمترشحين الأحرار عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

أمتحان شهادة التعليم المتوسط: http://bem.onec.dz

إمتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي: http://bac.onec.dz

رمزي أحمد توميات

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