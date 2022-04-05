هذا هو عدد الوكالات السياحية المعنية بتنظيم العمرة لهذا الموسم

5 أبريل، 2022

أعلن اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للحج والعمرة، أن 345 وكالة سياحية تحصلت على ترخيص لتنظيم موسم العمرة هذه السنة.

وكشف الديوان، في بيان له، أن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المرخصة لموسم 1443هـ، بلغت 345 وكالة سياحية.

كما سبق  للديوان الوطني للحج والعمرة، وأن دعا جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. التعامل مع وكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة لهذا الموسم 1443. والواردة في القائمة المنشورة في الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

رمزي أحمد توميات

5 أبريل، 2022

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