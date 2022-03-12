هذا هو عدد المصابين بداء السكري في الجزائر

هذا هو عدد المصابين بداء السكري في الجزائر

كشف اليوم السبت أخصائي الأمراض الداخلية، البروفيسور عدلان زعموش أن الجزائر تحصي 4 ملايين مريض بالسكري، و 5 ملايين مصاب بمرض إرتفاع الضغط الدموي.

وأوضح البروفيسور زعموش، في تصريح للإذاعة الوطنية من قسنطينة، أنه مذ سنوات 2000 الى يومنا هذا يوجد نوع واحد من مرضى السكري ممن يستعملون الانسولين اربع مرات ولديهم صعوبات في الصيام.

وأضاف ذات المتحدث أن الدراسات القديمة تفيد بنسبة ما بين 25 الى 30 بالمائة من مرضى. السكري من النوع الاول يصومون رغم علمهم بخطورة الصيام عليهم.

كما أكد الأخصائي أن الطبيب يقوم بدارسة فوائد الصيام ومضاعفاته على المرضى المزمنين قبل أخذ قرار الصيام من عدمه، مشددا على أن الطبيب وحده من يقرر إن كان الشخص قادر على الصيام ورأي الدين صريح في هذه الحالة.”

وأشار البروفيسور، الى أن البرتوكول العلاجي الخاص بمرضى السكري شهدا تطورًا كبيرا خصوصا في نوعية الأدوية، مضيفا أن نوعية الدواء وجرعاته تأخذ بعين الاعتبار في قرار السماح بالصيام من عدمه.

ليديا كبيش

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