هذا هو عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في الجزائر

23 يناير، 2022

أكد المختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية، الدكتور ايدير بيطام، أن الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في الجزائر، تناهز 10 آلاف يوميا.

وقال  بيطام، في تصريح لقناة “النهار” :”لنكن على دراية أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة هي pcr فقط، كما أن 50 بالمائة من المخابر الخاصة لايقدمون الأرقام لوزارة الصحة”.

وتابع الدكتور :” أن سرعة انتشار المتحور الجديد أوميكرون رهيبة وتناهز 50 بالمائة مقارنة بدلتا، لهذا فإن إصابات كورونا اليومية في الجزائر تناهز 10 آلاف حالة”.

كما شدد ذات المختص، على أن المواطنون الذين لم يتلقو اللقاح في خطر، لاسيما وأن الأطفال ناقلون فعالون للمرض، مبرزا أن العديد من أفراد الطاقم الطبي لم يتلقوا اللقاح، وكذا افراد الحماية المدنية الذين يقومون بنقل مرضى الوباء.

وفي هذا الصدد، كشف نفس المتحدث، أن 90 بالمائة من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالوباء، لكنهم حاملون للفيروس.

وللتذكير، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن تسجيل 2211 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

رمزي أحمد توميات

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