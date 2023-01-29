هذا هو جديد ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

هذا هو جديد ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

كشف اليوم الأحد المكلف بالتنظيم والاجراءات الجمركية، عادل حابسة، عن تسجيل 1148 مليار دينار قيمة التحصيل الجمركي لسنة 2022

واوضح حابسة لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الرقم المحقق يعكس جهود المؤسسة الرقابية في تمويل الخزينة العمومية، مبرزا أن سنة 2022 شهدت تمكّن مصالح الجمارك من حجز ما يقارب 5 ملايين قرص مهلوس.

بالإضافة إلى 10 أطنان من الكيف المعالج و45 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة، وكذا حجز 520 طناً من المواد المدعمة، و168 ألف لتر من البنزين، فضلاً عن تحرير 33 ألف مخالفة جمركية.

إلى جانب توقيف أكثر من 20 ألف شخص، في سياق التصدي لكل محاولات تسميم الجزائريين بكل الآفات.

أما بخصوص ملف استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، نوّه مسؤول الجمارك إلى تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة. في حين ربط دخول السيارات أقل من 3 سنوات بصدور النص التنظيمي.

كما أبرز ذات المتحدث أهمية دخول النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك قيد التنفيذ، موضحا أنّ الأمر يتعلق بنظام متكامل يتضمن 3 عناصر وهي: مركز بيانات جاهز، ربط الاتصالات بالألياف البصرية والساتل، البرمجيات التي جرى الشروع في تجاربها مؤخراً.

أما فيما تعلق بمراجعة قانون الجمارك، ذكر انّه جرى على مستوى المديرية العامة للجمارك، تنصيب أفواج عمل لبحث الملف في جوانبه المختلفة، مؤكداً أنّ القانون بثوبه الجديد سيمنح تحفيزات كثيرة.

كما يكفل تكثيف ٱليات الجمركة، وتدعيم دور الجمارك في دفع الاستثمار وخلق الثروة، ناهيك عن تعزيز إيرادات الدولة وضمان التسيير الناجع للمخاطر.

وأضاف بالقول: “التعديل يهدف إلى مرونة أكبر في الإجراءات، وخلق مناخ أعمال مستقر، وتفعيل اجراءات عملية من شأن إحالتها إلى نصوص تطبيقية أن تضمن تنظيم سيرورة الأمور”.

رمزي أحمد توميات

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