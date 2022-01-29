هذا هو تاريخ تأكيد الخيارات من طرف المترشحين لاجتياز مسابقة الدكتوراه

حددت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد يومي 28 و 29 جانفي الجاري كمرحلة لتأكيد الخيارات من طرف المترشحين لاجتياز مسابقة الدكتوراه.

وأفادت الوزارة في بيان لها:”أنه على إثر صدور القرار رقم 33 المؤرخ في 13 جانفي 2022 المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه والمحدد لعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2021\2022، فقد انطلقت بتاريخ 16 جانفي الجاري مرحلة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية”.

وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين في الترشح والمشاركة في مسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية الحالية الاطلاع على بوابة مسابقات الدكتوراه الموجودة على الرابط Https://progres.mesrs.dz/webdoctorat وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات وكذا الاستعلام أكثر عن كافة التخصصات المعنية بالمسابقات في كافة مؤسسات التعليم العالي عبر كامل التراب الوطني.

وأضافت الوزارة الوصية، أنه وبانتهاء هذه المرحلة بتاريخ 27 جانفي الجاري، فإنه وحسب الرزنامة المعتمدة في هذا الشأن، فقد حدد يومي 28 و 29 من نفس الشهر كمرحلة لتأكيد الخيارات من طرف المترشحين.

كما دعت الوزارة، المترشحين إلى تأكيد خياراتهم وطبعها حتى يتسنى للهيئات المختصة بالمراقبة الإدارية والبيداغوجية لملفات المترشحين الـمودعة.

رمزي أحمد توميات

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