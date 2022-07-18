أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالبلديات المعنية بالانتخابات الجزئية، بداية من تاريخ 20 جويلية وإلى غاية 28 من نفس الشهر.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أنهةيتعين على غير المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم 15 أكتوبر تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم ببلدية إقامتهم.

وحسب بيان سلطة الانتخابات، فإن مكاتب اللجنة تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية 16.30 مساء عدا يوم الجمعة.

أما بخصوص المواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، فيمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

وللتذكير، فقد وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، مرسوما رئاسيا استدعى بموجبه الناخبين لانتخابات جزئية في بلديات فرعون، مسينة، توجة وآقبو بولاية بجاية وآيت حمود وآيت بومهدي في تيزي وزو وذلك يوم 15 أكتوبر.

رمزي أحمد توميات

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