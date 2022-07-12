هذا هو تاريخ أول رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

هذا هو تاريخ أول رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

أعلن رئيس فرع الإعلام والاتصال للبعثة الجزائرية للحج لموسم 2022مـ/1443هـ، كمال بلعسل، عن موعد أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن.

وكذف بلعسل في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن أول رحلة ستكون يوم الجمعة المقبل، المصادف لتاريخ 15 جويلية الجاري، انطلاقا من مطار جدة نحو مطار الجزائر الدولي بالجزائر العاصمة.

وأفاد ذات المتحدث، أن تعداد رحلات الإياب بالنسبة للحجاج الجزائريين يعادل تعداد رحلات الإقلاع التي كانت من مطارات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وورقلة.

وأضاف رئيس فرع الإعلام بالقول :”التغيير الذي حدث بالنسبة لموعد أول رحلة للعودة والتي كانت مقررة يوم 16 جويلية أمر عادي ومرتبط بحركة الملاحة الجوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر”.

كما أشار نفس المسؤول، إلى أن موسم الحج مر في ظروف حسنة ولم يسجل خلاله أي حالات لمفقودين أو وفيات أو مرضى بشكل يثير الهلع أو الخوف، مضيفا أن البعثة لم تسجل أي إصابات من أي نوع في وسط الحجاج الميامين.

واسترسل بلعسل قائلا أن:” الأمور كانت عادية داخل الفنادق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة من حيث استقبال الحجاج وتوفير كل ما يحتاجون إليه وكذا الأمر داخل مخيمات عرفة أثناء النفر من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى أو أثناء رمي الجمرات ثم العودة اليوم إلى مكة بالنسبة لبعض الأفواج”.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...