هذا هو آخر موعد لتقديم مشاريع البحوث الموضوعاتية الخاصة بتحلية مياه البحر

أعلنت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عن إطلاق الدعوة لإبداء الرغبة للمشاركة عبر اقتراح مشاريع أنشطة البحث والإبتكار، حول تحلية مياه البحر، وهذه الدعوة لهذا النوع من مشاريع البحث تجرى لأول مرة في الجزائر، مضيفا بأن آخر أجل لتقديم هذه المشاريع، سيكون مع نهاية شهر جانفي 2023،حسب بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و أشار البيان، إلى أن أنشطة البحث والإبتكار بخصوص تحلية مياه البحر، التي تقدم في شكل أعمال بحث وتطوير، ستكون ذات أثر وصدى اجتماعي واقتصادي مباشر، من أجل تقديم الحلول للانشغالات المتعلقة بتحلية مياه البحر في سياق التنمية المستدامة.

و أضاف ذات البيان، بأن هذه الأعمال تتمحور في سبع فئات رئيسية خاصة بالتحليل، مشيرا إلى أنه ستتم باستخدام تكنولوجيا أغشية التناضج العكسي لتحلية مياه البحر “الاختبار والتوصيف والتجميع”، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتكنولوجيات وتقنيات تحلية المياه والتكنولوجيات البديلة للتناضج العكسي والتكنولوجيات الهجينة.

حورية سعداوي

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