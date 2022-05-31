هذا هو آخر أجل لتسديد الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

هذا هو آخر أجل لتسديد الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغير الأجراء كافة منتسبيه، أن آخر الآجال القانونية لتسديد الاشتراكات السنوية هي 30 جوان 2022.

ودعا الصندوق منتسبيه إلى التوجه نحو أقرب وكالة منهم من أجل تسديد الاشتراكات السنوية لتفادي زيادات وغرامات التأخير، بالإضافة إلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات كالتأمين عن المرض والتقاعد.

وأشار الصندوق الى أن جميع الوكالات ستكون مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع من يوم السبت إلى يوم الخميس بداية من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساءً.

كما يمكن للمنتسبين تسوية وضعيتهم إزاء الصندوق عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البوابة الرقمية damancom.casnos.dz

ليديا كبيش

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