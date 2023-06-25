هذا موعد الندوة الوطنية لامتحان تقييم المكتسبات

25 يونيو، 2023

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الندوة الوطنية لإمتحان تقييم المكتسبات ستنظم في النصف الأول من شهر جويلية المقبل.

وجاء ذلك خلال كلمة له أثناء إنطلاق الندوة الجهوية لتقييم المكتسبات أيت كشف أنه تم تنظيم ندوات ولائية من أجل إمتحان تقييم المكتسبات أنه سيتم تنظيم الندوة الوطنية في النصف الأول من من جويلية المقبل.

وطمأن ذات المتحدث، بأنه سيتم الإصغاء لكل المتدخلين ونتقبل كل الآراء والتقييمات. والوصول إلى كلمة سواء وموحدة في الندوة الوطنية ونعمل بها خلال الدخول المدرسي المقبل.

وذلك من أجل تدارك الاختلالات التي كان يمر بها التلاميذ وبقاء اختلالات مزمنة في المكتسبات التعليمية مما يؤثر على نسب النجاح.

كما أوضح وزير التربية، أن هذه الندوات يطمح من ورائها كسب المزيد من الإقتراحات البناءة والهادفة في الندوات الجهوية الستة المنظمة على مدار يومين. خاصة وأن الإمتحان جاء ببعض التفاصيل الجديدة .

حتى تكون السنة المقبلة خالية من الشوائب وتقلل من المجهود والضغط الكبير الذي عاشته الجماعة التربوية، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

25 يونيو، 2023

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