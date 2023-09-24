هذا موعد الشروع في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر

كشف اليوم الأحد رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، رضا بلقاسمي، عن موعد الشروع في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر.

وأفاد بلقاسمي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هناك 6 مشاريع لإنتاج أدوية معالجة السرطان ستدخل حيز الخدمة بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري.

وأكد ذات المتحدث، أنه بحلول 2024 سيتم القضاء بنسبة كبيرة على الاضطرابات التي عرفها سوق أدوية معالجة السرطان، مبرزا أن هناك تحسن في توفر الأدوية بعد جائحة كوفيد 19، بفضل المجهودات التي قامت بها الوزارة مع المتعاملين الصيدلانيين من أجل ضبط السوق ورفع الطاقات الإنتاجية من أجل ضمان السيادة الصحية.

أما بخصوص الرقمنة فقد أوضح ضيف الاذاعة أن رقمنة القطاع سيمكن من التحكم وتنظيم سوق صناعة الصيدلانية في الجزائر، من خلال ضبط وبطريقة دقيقة ما هو منتج محليا وما هو مستورد.

رمزي أحمد توميات

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