هذا منافس شباب بلوزداد في الدور التمهيدي الثاني للتشامبينزليغ

يواجه بطل الجزائر شباب بلوزداد في الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مجموعات رابطة أبطال إفريقيا “الشامبينز ليغ”، نادي بو رانجرس السيراليوني.

وستلعب مباراة الذهاب بين شباب بلوزداد وبو رانجرس، ما بين الـ 15 والـ 17 سبتمبر الداخل بسيراليون، بينما ستقام مباراة العودة بالجزائر ما بين الـ 29 سبتمبر والـ 1 أكتوبر.

و كان شباب بلوزداد، قد أقصى بو رانجرس من الدور التمهيدي الأول، الموسم الماضي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في مجموع المبارتين “ذهاب-إياب”.

شرف الدين عبد النور

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