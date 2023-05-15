هذا مخطط توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه سنة 2023

أعلن اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن مخطط التوظيف لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

و يتضمن مخطط التوظيف حسب وزير التعليم العالي، التدريس كأستاذ باحث قسم “ب”، وباحث في مراكز البحث، التظيف في الإدارات برتب إدارية خاصة. وكذا التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم “ب” دائم قابلة للتجديد، والتوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.

و بين الوزير في منشوره، أن المخطط يتضمن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة. والأستاذ الباحث، والباحث الدائم.كما أشار كمال بداري أن القانون الأساسي للاستشفائيين الجامعيين يشهد المرحلة الأخيرة في انتظار تحويله للمصالح الوصية.

كما أعلن الوزير عن تأسيس نظام تعويضي جديد من خلال هذا المخطط يتمثل في النظام التعويضي لفائدة الأستاذ الباحث. و كذا النظام التعويضي لفائدة الباحث الدائم، بالإضافة إلى نظام تعويضي لفائدة الاستشفائيين الجامعيين و الذي يشهد كذلك اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.

و للتذكير فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع المجلس الوزراء أمس الأحد، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين.

شرف الدين عبد النور

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