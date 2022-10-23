هذا ما يتضمنه دفتر استيراد السيارات من تسهيلات للمتعاملين وعقوبات للمخالفين

أكد خبراء ومختصون في الاقتصاد أن دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات يتضمن عدة تحفيزات للمتعاملين وضمانات أكبر للزبائن .

وكشف الخبراء في تصريحات للإذاعة الوطنية أن هناك عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى السحب النهائي للإعتماد خاصة ما تعلق بالمساس بمصالح الدولة والمواطن.

ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي إسحاق خرسي أن هذا الدفتر يتضمن تسهيلات للمستوردين من ناحية الشروط الخاصة بنقاط البيع والمساحة، ومن حيث عدد العلامات التي سيتم التعامل معها

بالاضافة إلى ضمانات للمواطن خاصة ما تعلق بكيفية التسديد وقيمتها المالية وآجال تسليم السيارات ومدة الضمان، يضيق خرسي

وحسب أستاذ الإقتصاد بجامعة الوادي عمار مصطفاوي، فيتضمن دفتر الشروط هذا عقوبات صارمة تصل إلى السحب النهائي للإعتماد خاصة ماتعلق بالمخالفات التي تمس بمصالح الدولة والزبائن.

ومن جانبه، أكد الأستاذ في الإقتصاد بجامعة الجزائر صافي عبد القادر أنه هناك نقاط في غاية الأهمية تضمنها دفتر شروط استيراد السيارات منها ضمان قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات وكذا توفير الصيانة بشكل عادل على المستوى الوطني.

رمزي أحمد توميات