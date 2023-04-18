هذا ما قاله وزير الصحة عن تسجيل 12 حالة ختان معقدة في باتنة

هذا ما قاله وزير الصحة عن تسجيل 12 حالة ختان معقدة في باتنة

تحدث وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن حادثة تسجيل حالات معقدة. وهذا بعد عملية ختان جماعية في قاعة خاصة تحت إشراف وتأطير إحدى الجمعيات بولاية باتنة.

وشدد سايحي في تصريح للصحافة وخلال إشرافه على عملية ختان الأطفال في مستشفى زميرلي بالعاصمة، أن الأمر ممنوع. و هؤلاء الأطفال هم أطفالنا.

كما تجدر الاشارة الى أنه بتاريخ 12 و13 أفريل الجاري، استقبلت مصلحة استعجالات مستشفى علي النمر بمروانة بباتنة 12 طفلا تعقدت وضعيتهم الصحية. وهذا بعد ختانهم في قاعة خاصة تحت إشراف وتأطير إحدى الجمعيات.

وحسب مصدر طبي فإن المستشفى قدّم ما يلزم من علاج واسعاف لهذه الحالات مع الإبقاء على متابعتها من حين إلى آخر الى غاية التأكد من تحسن وضعيتهم.

في المقابل يتخوف المختصون من تدهور حالة بقية الاطفال الذين لم يتقدموا الى المستشفى والذين يتجاوز عددهم 35 طفلا. تم ختانهم في نفس يوم ختان الاطفال 12 الذين تقدموا الى المستشفى بعد تعقيد وضعيتهم.

ليديا كبيش

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