هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية عن فتح العمرة حاليا

قال اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن :”الظروف الحالية والوضعية الوبائية لا تسمح بالحديث عن فتح العمرة حاليا”، موضحا أن الأمر يتطب شروطا وإجراءات.

وأورد بلمهدي على هامش اشرافه على هامش إشرافه على انطلاق فعاليات قراءة “صحيح البخاري” وموطأ “الإمام مالك”:”عندما تتأهل الظروف ونساعد بعضنا البعض على تجاوز هذه المحنة سيكون هناك قرار يفرح الناس”.

وأكد ذات المتحدث، على أن الجزائر في تتبع دائم في الداخل وعلى مستوى المملكة العربية السعودية ومستعدة في اي وقت لفتح موسم العمرة في حال عادت الظروف إلى طبيعتها.

كما شدد وزير الشؤون الدينية، على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامة من أجل تفادي الوصول إلى موجة أخرى وارتفاع عدد الإصابات بالوباء والسماح بالتنقل إلى الخارج.

ليديا كبيش

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