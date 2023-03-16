هذا ما قاله وزير الداخلية عن هدم البنايات الفوضوية

16 مارس، 2023

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، إن عملية تسوية البنايات جارية وفي كل مرة يتم تمديد الآجال.

وأوضح ابراهيم مراد أنه بناءا على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون سيتم إزالة كل العوائق وتسوية الوضعيات.

أما بخصوص إزالة البناءات الفوضوية وتكليف جهة أخرى لهدمها، أوضح مراد أنه تم تحرير 50 ألف محضر مخالفة. وإصدار 9 آلاف قرار هدم نفد منه 1600 قرار.

في المقابل شدد وزير الداخلية على أنه لا يمكن إصدار هيئة محايدة للهدم. مضيفا أن الدولة عملت على تسوية البنايات وتفادي الهدم.

ليديا كبيش

16 مارس، 2023

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