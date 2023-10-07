هذا ما قاله وزير الداخلية عن الإدماج في “DAIP” و”DAIS”

هذا ما قاله وزير الداخلية عن الإدماج في “DAIP” و”DAIS”

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، عن المضي في عمليات الادماج على مستوى الجماعات المحلية حيث سمح منذ سنة 2020 إلى غاية الآن بضمان ديمومة ما يقارب 300.000 عون على مستوى الولايات والبلديات.

وكشف مراد أن 129.696 عون في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي (D.A.I.P). و148.515 عون في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي (D.A.I.S.).

كما أشار ذات المتحدث الى أنه تم فتح باب التوظيف بالولايات الجديدة ابتداءً من 2022. من خلال توظيف 1400 عون وموظف قصد دعمها بالمورد البشري الذي يسمح لها لاعب دورها التنموي.

في حين تعززت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنتين الأخيرة بـ6700 منصب يضم أعوان الشرطة. وكذا المستخدمين الشبيهين.

أما على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية فقد تم استحداث أكثر من 4400 منصب شغل جديد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يضيف وزير الداخلية الذي أكد أن التوظيف الحقيقي هو النابع من حركية اقتصادية فعلية.

وأضاف نفس المسؤول بالقول:”أن رفع فرص الشغل بما يتماشى ومؤهلات الأقاليم هو ما نسعى إليه من خلال رصد كل الجهود الرامية إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع المقاولاتية والاستثمار على غرار مناطق النشاط الصغيرة بالبلديات”.

رمزي أحمد توميات

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