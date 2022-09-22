هذا ما قاله وزير التربية عن مبادرة الزي الموحّد في المدارس

22 سبتمبر، 2022

كشف اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد عن إمكانية توقيع اتفاقيات بين مصالحه ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني لتعزيز تأمين المحيط المدرسي.

وقال بلعابد، في تصريح له على هامش زيارته لولاية بني عباس، أن:” الدولة الجزائرية ترصد أموال طائلة لقطاع التربية، وللفئات الهشة كعمليات تضامنية”.

وكشف ذات المتحدث، عن استفادة 4 ملايين تلميذ من الكتاب المجاني و3 ملايين من المنحة الدراسية وتكاليف النقل والمطاعم، وهي التي تعد إجراءات اجتماعية بامتياز إلى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتحديات البصرية.

واعتبر وزير التربية، أن الدخول المدرسي للسنة الجارية 2022-2023 يسير بشكل جيد، مستشهدا بالعمليات التضامنية على رأسها المنحة الدراسية، التي أكد أن نسبة توزيعها بلغت نسبة 100 بالمائة بولاية بني عباس وهي النسبة التي تكاد تسجل على مستوى كل الولايات بعدما بلغت نسبة توزيعها 80 بالمائة و97 بالمائة جاهزة للصرف.

بالإضافة إلى النقل المدرسي والمطاعم التي تغطي 90 بالمائة من المدارس، يضيف نفس المسؤول الذي اكد على بلوغ نسبة 100 بالمائة مع نهاية السنة.

وأعرب بلعابد عن تفاؤله لمسار السنة الدراسية الجارية والتي تعرف مستجدات جديدة، على رأسها الإنجليزية وتخفيف وزن المحفظة وتجهيز 1629 مؤسسة بالألواح إلكترونية وكذلك توزيع الكتاب المجاني على 4 ملايين تلميذ ثم تزويد كل المؤسسات بنسخة ثانية ملك للمؤسسة .

كما تطرق وزير القطاع، إلى المبادرات التي شهدتها بعض المدارس بتوحيد الزي المدرسي، حيث قال: “كل مبادرة يزكيها أولياء التلاميذ ولا يوجد مانع تربوي اتجاهها نرحب بها”.

ليديا كبيش

22 سبتمبر، 2022

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