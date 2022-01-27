هذا ما قاله وزير التربية بخصوص استئناف الدراسة

27 يناير، 2022

أكد اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيفصل في قرار استئناف الدراسة بداية من الأسبوع المقبل من عدمه.

وأوضح بلعابد خلال حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أن الرئيس تبون سيفصل في قرار استئناف الدراسة بداية من الأسبوع المقبل من عدمه، وذلك بعد اطلاعه على تقارير اللجنة العلمية

وللتذكير، فقد قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليق الدراسة وغلق المدراس، ابتداء من تاريخ 20 جانفي الجاري، بسبب الارتفاع المسجل في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، خاصة في صفوف التلاميذ.

ليديا كبيش

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