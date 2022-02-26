هذا ما قاله ديوان الحبوب حول تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على استيراد القمح

26 فبراير، 2022

طمأن اليوم السبت الديوان الجزائري المهني للحبوب، بأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لن تؤثر بأي حال من الأحال على عمليات استيراد الجزائر للقمح.

وقال مصدر من الديوان في تصريح لجريدة “النهار أونلاين” أن :” الأزمة العالقة بين روسيا وأوكرانيا منذ الخميس الماضي لن تأثر على استيراد القمح، باعتبار أن الجزائر لا تستورد القمح اللين من الدولتين”.

كما أكد ذات المصدر أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين أثناء استيراد القمح، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد يفتح باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب.

ليديا كبيش

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