هذا ما قالته وزارة التربية  بخصوص عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة

25 يناير، 2022
أكد اليوم الثلاثاء، المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بوعلام بلعور، أن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، ستكون رسميا يوم الأحد المقبل.
وأوضح بلعور، في حوار مع الإذاعة الوطنية، أن تعليق الدراسة لمدة اسبوع لا يؤثر تماما على تنفيذ البرامج دون التقليص او الانقاص من حجمها الساعي
وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث أن مصالح وزارة التربية الوطنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات في حال حدوث أي استثناءات، داعيا التلاميذ إلى متابعة ومشاهدة الدروس المقدمة على قناة المعرفة للتلفزيون العمومي.
وأوضح بلعور، أنه على التلاميذ متابعة الدروس المقدمة على قناة المعرفة للتلفزيون العمومي، أو الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عوض إقبالهم على الدروس الخصوصية التي غالبا ما تتم في أماكن يتواجد فيها أكثر من ثلاثين تلميذا، وتتنافى مع إجراءات السلامة والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
رمزي أحمد توميات

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