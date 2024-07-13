هذا ما حقّقه قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في مجال جودة الخدمات

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بمقر الوزارة، ما حققه قطاعه في مجال جودة الخدمات، عبر مختلف الهيئات التابعة له.

وكشف الوزير فيصل بن طالب، في كلمته، خلال إشرافه على فعاليات “يوم إعلامي حول إنجازات قطاع العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي في مجال الرقمنة”، أن القطاع توجّه نحو اعتماد معايير الجودة، بداية من حصول الصّندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي “CACOBATTH”، على شهادات نظام إدارة الجودة 9001:2015iso، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 45001:2018iso، ونظام الإدارة البيئية 14001:2015iso، لضمان أفضل الممارسات وفق المقاييس العالمية والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئية.

كما تحصل صندوق CNAS من جهته، حسب وزير العمل، مُمَثَّلا في العيادة المتخصصة في إعادة تقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل “مسرغين،-وهران”، على شهادة الجودة العالمية في التسيير iso 9001:2015.

و كشف فيصل بن طالب، عن حصول العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببواسماعيل، مؤخرا على نفس الشهادة، “مما يضع هذا الصرح الصحي كثاني المؤسسات الصحية العمومية التي تتبنى أحدث معايير الجودة في الأداء وتحتل حاليا مكانة هامة في مجال تخصصها، بعد أن شهدت قفزة نوعية من خلال العلاج النوعي المقدم لفائدة فئة من الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية أين تكفلت سنة 2023 جراحيا بأكثر من 1400 طفل فيما تم التكفل بـ535 طفلا إلى غاية ماي من سنة 2024″، يضيف الوزير.

كما تحصل الصندوق الوطني للتقاعد-يردف الوزير-في ذات السياق، على وسم جودة الاستقبال “في خدمتكم”، من طرف المعهد الجزائري للتقييس.

ولفت فيصل بن طالب، إلى افتكاك عدة تتويجات في مجال الممارسات الفضلى خلال المشاركة في مسابقات دولية على غرار مشروعي “البطاقة الطبية الالكترونية”، و”فضاء الهناء” الخاص بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وخدمة “إرسال طلبات جدولة الديون وطلبات الطعن عن بعد” على مستوى صندوق CACOBATPH، الذي يتكفل بأزيد من 54 ألف مؤسسة وما يربو عن 711 ألف عامل مصرح به، إضافة إلى جملة الخدمات الرقمية الموجهة للمتقاعدين التي يقدمها الصندوق الوطني للتقاعد.

كما تُوجت الوكالة الوطنية للتشغيل، حسب وزير العمل، بجائزة “التميز” عن مشروع منصة الحسابات الكبرى-OGC خلال مشاركتها في مسابقة القمة العالمية المجتمع المعلومات (2024 WSIS Prices) من بين آلاف المشاريع التي تقدمت بها عدة دول من مختلف بقاع العالم واقناع فريق الخبراء ذووا المستوى المرموق في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

شرف الدين عبد النور