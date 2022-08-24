هذا برنامج وأهداف زيارة ماكرون إلى الجزائر

من المرتقب أن يشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الخميس، في زيارة رسمية للجزائر تستمر ثلاثة أيام.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، أن زيارة الرئيس ماكر ن تتوجه في المقام الأول إلى “الشباب والمستقبل” وذلك من أجل إعادة بناء مستدامة لعلاقة البلدين، التي تضررت بسبب شهور من الخصومات المتعلقة بذاكرة الاستعمار.

وقال البيان أن :” الرئيس ماكرون اختار توجيه هذه الزيارة نحو المستقبل والشركات الناشئة والابتكار والشباب وقطاعات جديدة”.

وحسب نص البيان، سيجري ماكرون حواراً مطولاً، الجمعة، مع رجال الأعمال الشباب في العاصمة الجزائر، ويلتقي بشباب في وهران، ثاني مدن البلاد، بمناسبة عرض لرقص البريك دانس.

وشدّدت الرئاسة الفرنسية على أن الزيارة الثانية لماكرون إلى الجزائر منذ توليه الحكم في عام 2017، تهدف إلى إرساء أساس لإعادة بناء وتطوير العلاقة بين باريس والجزائر.

ليديا كبيش

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